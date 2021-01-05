الولايات المتحدة تسجل أول إصابة بكورونا المتحور

2021/01/05 | 11:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المتحور، والذي يعد أكثر عدوى والمعلن عنه في بريطانيا مؤخراً.وقال كومو، أن المصاب في الستينات من عمره وهو في حالة جيدة، لكنه لم يكن مسافرا، مما يرجح انتشار العدوى محليا، لافتا الى أن الرجل يعمل في متجر مجوهرات …

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