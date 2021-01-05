رئيس الجمهورية: هناك من يريد ان ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزفهم

2021/01/05 | 11:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكد رئيس الجمهورية برهم صالح ،الثلاثاء، ان هناك حاجة لعقد سياسي جديد..ويحدد شرطاً لإستقامة أوضاع البلاد.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس الجمهورية شارك في الحفل التأبيني لاستشهاد قادة النصر في بغداد الذي تقيمه هيئة الحشد الشعبي”، لافتآ إلى ان “هناك حاجة لعقد سياسي جديد …

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