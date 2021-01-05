الرياض تفتح معابرها مع الدوحة وأمير قطر يشارك بقمة الخليج

2021/01/05 | 11:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأعلنت وزارة الخارجية الكويتية، أنه تم الاتفاق بين السعودية وقطر على فتح المعابر البرية والجوية بينهما.وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية، سيسري من مساء اليوم الإثنين.وقال الديوان الأميري القطري إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، سيشارك في القمة مترئسا وفد بلاده إلى مدينة العلا …

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