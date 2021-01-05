تأملات وتحليلات لمناسبة حلول العام الجديد 2021 - صبحي مبارك مال الله

2021/01/05 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صبحي_مبارك_مال_الله مع إطلالة العام الجديد وشعوب الأرض تعيش حالات القلق والتوجس والخوف لما سينطوي عليه العام 2021 من أحداث ومتغيرات بسبب جائحة وباء كورونا وما سببته في العام الماضي من كوارث بشرية وإقتصادية وسياسية وهل هناك أمل في القضاء على الوباء ؟ وعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي وهذا يدفعنا إلى إستقراء الماضي وإستشراف المستقبل من خلال التأمل والتحليل بعيداً عن التشاؤم والعدمية وعدم المبالغة في التفاؤل ليس فقط فيما ......





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