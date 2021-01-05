2021/01/05 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تنوه بشأن اطلاقات مدفعية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تنوه بشأن اطلاقات مدفعية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).