العراق يلغي عقده مع شركة سيركو البرطانية

2021/01/05 | 11:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

الغى العراق تعاقده، مع شركة سريكو البرطانية لخدمات الملاحة الجوية.

وكانت الشركة تحصل بموجب عقدها مع شركة الخطوط الجوية العراقية على 25 مليون دولار سنوياً جراء خدماتها المقدمة للشركة.

وقال عضو لجنة الخدمات النيابية برهان المعموري في تصريح أورده التلفزيون الرسمي واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق انهى تعاقده مع شركة سيركو المختصة في مجال الملاحة الجوية".

وأضاف: "لدينا كوادر هندسية كفؤة بإمكانها ادارة الملاحة الجوية العراقية".

وأكد أن العراق اليوم بأمس الحاجة الى أي مورد مالي يرفد به موازنته التي تعاني من عجز مستمر.

بدوره، كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي عن وجود "عقود سرية" تتعلق بتمديد عقد الشركة.

وقال الغزي في تصريح: "تفاجئنا بوجود عقود سابقة موقعة في العام 2018 ومخفية عن الانظار".

وأضاف: "بموجب هذه العقود يمكن للشركة تمديد عملها لـ15 سنة".

وشركة سيركو البرطانية، تدير أكثر من 500 عقد.



وتقدم خدمات إدارية وتشغيلية للمطارات ومراقبة حركة الطائرات على مستوى العالم.

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