كمالوندي: طهران بلغت مستوى الـ 20 بالمئة والإنتاج مستقر تماما

2021/01/05 | 11:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت طهران الإنتاج الفعلي لليورانيوم المخصب بنسبة عشرين بالمئة، مما سيمكنها من ضخ اليورانيوم بنسبة أربعة بالمئة في أجهزة الطرد المركزي.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن طهران قد بلغت مستوى العشرين بالمئة، وأن عملية الإنتاج مستقرة تماما، مبينا أن رفع النسبة ستسمح بزيادة كميات اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي .

وبلغت إيران هذا المستوى من التخصيب قبل عام ألفين وخمسة عشر عندما تم ابرام الاتفاق النووي مع الدول الكبرى لضمان عدم حصول ايران على سلاح نووي وهو ما يعد الاجراء الأكثر خطورة في سلسلة الخطوات التي تراجعت فيها طهران عن التزاماتها النووية.

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