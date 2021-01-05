النزاهة توجه انتقادات لهيئة التقاعد: تعقيدات لغرض الرشاوى

2021/01/05 | 11:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت هيئة النزاهة انتقادات كبيرة في أداء هيئة التقاعد الوطنية مؤكدة ان إجراءاتها تدفع المراجعين الى دفع رشاوى لغرض اكمال معاملاتهم التقاعدية.

واوصت النزاهة في بيان اتخاذ إجراءاتٍ جدية وسريعةٍ لإعادة ثقة المُراجعين بدوائر التقاعد بعد ارتفاع نسب الرشوة في بعضها، كما دعت الى الإسراع في إنشاء وحداتٍ خاصةٍ في كلِّ وزارةٍ أو هيئةٍ مُستقلةٍ تتولَّى إنجاز المُعاملات التقاعديَّـة لمُوظَّفيها المُحالين على التقاعد، إضافة الى استخدام الحوكمة الإلكترونيَّة فيما يخصُّ إنجاز معاملات مُتقاعدي المحافظات.

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