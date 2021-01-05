صور: صلاة استسقاء في سامراء

2021/01/05 | 11:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

دعت مديرية الوقف السني في مدينة سامراء أهالي المدينة لحضور صلاة الاستسقاء، وذلك بعد تأخر هطول الأمطار في هذا العام.

وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الثاني 2021) جاء فيه " تنفيذا لما جاء في كتاب الله وسنته تدعو مديرية الوقف السني في سامراء اهالي المدينة الحضور لاقامة صلاة الاستسقاء".

وأكدت المديرية على "الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتطبيق مقررات خلية الأزمة الصحية".

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