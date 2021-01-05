أمريكا تمنح العراق إعفاءً جديداً باستيراد الكهرباء من ايران

2021/01/05 | 12:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفاد مسؤول عراقي بأن الولايات المتحدة مددت الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال الطاقة لثلاثة أشهر إضافية.وأشار المسؤول العراقي لوكالة {فرانس برس}، إلى أن “هذا الإعفاء الجديد، الأطول أمدا من سائر الإعفاءات السابقة، هو ثمرة مناقشات طويلة”، حيث سيتيح هذا القرار لبغداد، الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من إيران …

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