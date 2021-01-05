النزاهة تعلن عن نتائج استبيانها للرشوة في دوائر التقاعد ببغداد والمحافظات

2021/01/05 | 12:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعت هيأة النزاهة الاتحاديَّة إلى تبسيط الإجراءات في دوائر التقاعد؛ لتقليص الروتين وتشديد الرقابة للحدِّ من تأخير إنجاز المُعاملات، فضلاً عن استخدام الحوكمة الإلكترونيَّة فيما يخصُّ إنجاز معاملات مُتقاعدي المحافظات، إذ يضطر المراجعون للبقاء عدَّة أيام؛ من أجل إجراءاتٍ يسيرةٍ.وأوصت النزاهة باتخاذ إجراءاتٍ جديَّةٍ وسريعةٍ لإعادة ثقة المُراجعين بتلك الدوائر بعد ارتفاع نسب …

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