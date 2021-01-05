في ميناء أم قصر.. ضبط طائرات مسيرة تحمل كاميرات مراقبة

2021/01/05 | 12:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، ضبط طائرات مسيرة تحمل كاميرات مراقبة في ميناء أم قصر.وذكر بيان للهيأة وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “كوادرها في منفذ ميناء ام الشمالي في محافظة البصرة تمكنت من ضبط حاوية حجم 40 قدم تحتوي على طائرات مسيرة تحمل كاميرات مراقبة مخالفة لضوابط الاستيراد َوالمنجزة معاملتها الكمركية خلافاً …

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