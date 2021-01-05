وزير الثقافة يتحدث عن تعديلات مرتقبة في النشيد الوطني والعلم العراقي

2021/01/05 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أن وزارته تعمل حاليا في طور إنجاز النشيد الوطني والعلم بالإضافة إلى تقديم قوانين تخص التنوع الثقافي.

وقال ناظم في حيث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إنه، "أجرى تغييرات في ثلاثة مفاصل رئيسية في الوزارة من خلال تغيير القانون القديم للوزارة قبل عام 2003، وتغيير الهيكلية التي صيغت لأسباب غير مهنية ولا احترافية، وتغيير الخطة الاستراتيجية التي تبنى عليها المهرجانات والمؤتمرات، بالإضافة إلى تغيير 9 قيادات بدرجة مدير عام فما فوق بعد تفعيل أحكام قضائية ولجان تحقيقية حدثت قبل توليه العمل في الوزارة".

وأضاف أنه "تم انجاز عدد من القوانين اهمها، (قانون العيد الوطني، وقانون العطلات الرسمية والمناسبات)، والوزارة حالياً في طور إنجاز النشيد الوطني والعلم العراقي، لافتاً إلى أن العمل جارٍ في الوزارة لتطبيق هذه القوانين، مشيراً إلى إن هنالك قوانين أخرى سيتم تقديمها والتي تختص بالتنوع الثقافي والإرث الثقافي وتعد ضمن جملة من القوانين التي سيتم تقديمها والتصويت عليها في الأيام المقبلة".

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