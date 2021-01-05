الصحة العامة: فرض القيود على السفر ما يزال مستمراً ولم نسجل أية إصابة بسلالة كورونا الجديدة

2021/01/05 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفى مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، اليوم الثلاثاء، تسجيل أية إصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة التي تفشت في عدد من الدول الأوروبية والعربية.

وقال الحلفي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الإجراءات التي صدرت من اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، اقترحتها وزارة الصحة من أجل الحد من وصول السلالة الجديدة لكورونا إلى العراق".

وأضاف أن "فرض القيود على السفر لا تزال مستمرة حيث يخضع العراقي القادم من الخارج إلى حجر اجباري، بالإضافة إلى إجراء فحص PCR للتأكد من سلامته"، مبينا أن "منع السفر من وإلى الدول التي سجلت إصابات بالسلالة الجديدة لا يزال مستمرا"، مبينا أن "العراق حتى الآن لم يسجل أية إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا".

وتداولت وسائل إعلام محلية، ظهور إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في العراق.

وسجلت كل من تركيا والأردن وهي دول مجاورة للعراق، إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.

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