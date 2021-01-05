الموت يغيب الشاعر ألفريد سمعان عن عمر ناهز الثالثة والتسعين عاما

2021/01/05 | 12:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ غيب الموت الشاعر ألفريد سمعان، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الثالثة والتسعين عاما .وجاء في بيان للاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق:" ينعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، الشاعر القدير ألفريد سمعان، الذي توفي اليوم الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمّان، بعد مسيرة حافلة بالإبداع والمنجزات".يذكر ان ألفريد سمعان تولد نينوى (1928) وهو شاعر قدير وكاتب مسرحي وحقوقي تخرج من كلية الحقوق عام 1961وحصل على دبلوم عال في التخطيط من معهد الأمم المتحدة في دمشق سنة 1971وأصدر أكثر من عشرين مجموعة شعرية، وقصصاً ومسرحيات"./انتهى2

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