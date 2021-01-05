الكاظمي يصدر امرا بتجميد عمل مستشاره هشام داود

2021/01/05 | 12:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي امرا بتجميد عمل مستشاره هشام داود.وذكر مصدر في المجلس للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : الامر جاء على خلفية تصريحات داود الاخيرة التي قال فيها ان : سليماني كان يعتقد انه ليس فقط منسقا مع العراق بل انه مسؤول عن جزء في العراق، وبالتالي يدخل ويخرج متى يشاء وان : الاصول العامة للدولة العراقية لم تكن ضمن اولوياته./انتهى3

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