الاسدي: اين كان مستشار الكاظمي عندما دافع سليماني عن العراق؟

2021/01/05 | 12:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تساءل رئيس تجمع السند الوطني النائب العراقي أحمد الأسدي، عن الموقع الحقيقي لمستشار رئيس وزراء العراق لشؤون الحوار الوطني المدعو هشام داود، يوم كان ال...

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