2021/01/05 | 12:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمطار الشهب لفهم سبب حدوث الشهب دعنا نتخيل أنك تقود سيارتك، ثم حدث أن دخلت في سحابة خفيفة من الدخان سببتها شجرة مشتعلة بجانب الطريق.هذا هو ما يحدث في الفضاء، فبينما تدور الأرض حول الشمس تدخل في بقايا صخرية … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هي أمطار الشهب.. المشهد الساحر) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هي أمطار الشهب.. المشهد الساحر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).