كبرى الشركات الامريكية تطالب الكونغرس بالمصادقة على انتخاب جو بايدن رئيساً للبلاد

2021/01/05 | 12:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب أكثر من 170 من رؤساء كبريات الشركات الأميركية في رسالة مشتركة، أعضاء الكونغرس بالمصادقة على انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتّحدة خلال الجلسة المرتقبة الأربعاء لإقرار نتائج الانتخابات، مشدّدين على أهمية الانتقال السلمي والهادئ للسلطة.وكتب الموقّعون على الرسالة، … Readmore

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