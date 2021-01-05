النجف: المزارعون لم يتسلموا اية مستحقات عن تسويق محصول الحنطة

2021/01/05 | 12:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / النجف الاشرف..اكدت مديرية زراعة النجف الاشرف، الثلاثاء، ان المزارعين الذين سوقوا محصول الحنطة الى منافذ وزارة التجارة لم يستلموا اية مبالغ من مستحقاتهم المالية.وقال مدير المديرية منعم الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “المزارعين في النجف الاشرف والذين سوقوا محصولهم من الحنطة الموسم الماضي لم يستلموا مستحقاتهم المالية، على الرغم من مضي اشهر على انتهاء الموسم”.واضاف الفتلاوي ان “على وزارة التجارة الاسراع بعملية تسليم المستحقات للمزارعين كونهم يعتمدون بشكل كلي على ما يسوقوه من محاصيل”، مشيرا الى ان تسليم المستحقات دون تأخيرها تعني تطوير القطاع الزراعي ودعم المنتج الوطني”.



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