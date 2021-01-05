رسول: لا حظر للتجوال خلال احياء ذكرى عيد الجيش

2021/01/05 | 12:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى المتحدث باسم القائد للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول فرض حظر للتجوال أو قطع الطرق خلال الاحتفال بعيد الجيش العراقي يوم غدا الأربعاء.

وقال رسول في تصريحات صحفية، إن الاستعدادات تجري على قدم وساق لاحياء الذكرى المئة لعيد الجيش من خلال تنظيم استعراض سيكون مختلفاً ومميزاً حيث ستشارك فيه جميع صنوف الجيش العراقي، مؤكدا إن الاجراءات الامنية ستكون طبيعية في العاصمة بغداد.

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