انقطاع الإنترنيت في مسار أربيل – نينوى بعد تعرض الكابل الضوئي للقطع من قبل بلدية الموصل

2021/01/05 | 12:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات رعد المشهداني أن مسار أربيل – موصل قد تعرض إلى قطع نتيجة الأعمال الحفرية التي تقوم بها دائرة بلدية الموصل “.

وقال المشهداني في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان وزير الاتصالات المهندس أركان شهاب أحمد الشيباني اوعز بمعالجة هذا القطع وبالسرعة الممكنة ومتابعة أعمال صيانة مسارات الكابل الضوئي وإجراء عمليات التصليح وإعادة تأهيل المسارات التي تتعرض للقطوعات حفاظا على البنى التحتية ولضمان استمرارية وديمومة العمل حيث باشرت كوادر شعبة التراسل في محافظة نينوى بإصلاح عارضة قطع الكابل الضوئي على مسار أربيل _موصل في منطقة حي القدس وقد تم إنجاز العمل وإصلاح العارض وإعادة الخدمة بوقت قياسي وقد تم الإيعاز إلى الشعبة القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق دائرة بلدية الموصل .

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