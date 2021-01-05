بالوثيقة.. رئيس كتلة الحكمة يكشف عن ذمته المالية للنزاهة

2021/01/05 | 12:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قدم رئيس كتلة الحكمة النيابية، فالح الساري، كشفاً عن ذمته المالية لعام 2021 الى هيأة النزاهة.

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