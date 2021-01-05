عروض جوية و21 إطلاقة مدفع بمناسبة عيد الجيش

2021/01/05 | 12:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، استعدادها لاطلاق 21 مدفع باحتفالية ذكرة تأسيس الجيش العراقي.

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