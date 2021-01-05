وزارة التربية: خلية الأزمة تتريث بقرار زيادة عدد أيام الدوام في المدارس بسبب ظهور سلالة جديدة لكورونا

2021/01/05 | 12:13 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد أكدت وزارة التربية العراقية اليوم الثلاثاء 05-01-2021، أن خلية الأزمة الحكومية تتريث بقرار زيادة عدد أيام الدوام التفاعلي للطلبة في المدارس، مبينةً أنه في حال تسجيل إصابات في الصف الواحد يتم إغلاق الصف.وقال المتحدث باسم الوزارة “حيدر فاروق” في تصريح صحفي تابعته ايزيدي 24، أن “زيادة عدد أيام الدوام التفاعلي …

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