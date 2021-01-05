ضبط حاوية تحوي طائرات مسيرة تحمل كاميرات مراقبة بميناء أم قصر الشمالي

2021/01/05 | 12:22 - المصدر: NRT عربية

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ميناء أم قصر

فوتو: ارشيف

منذ 15 دقیقة

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أكدت المنافذ الحدودية، الثلاثاء، ضبط حاوية حجم 40 قدما تحتوي على طائرات مسيرة تحمل كاميرات مراقبة مخالفة لضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم، 5 كانون الثاني 2021، أن" مفارزها ضبطت في منفذ ميناء أم قصر الشمالي حاوية حجم 40 قدما تحتوي على طائرات مسيرة تحمل كاميرات مراقبة مخالفة لضوابط الاستيراد والمنجزة معاملتها الكمركية خلافا للضوابط من قبل لجنة الكشف الكمركي في بوابة البصرة في الميناء".

وأضاف انه "تم ضبط الحاوية خارج الحرم الجمركي بعد ورود معلومات من جهاز الأمن الوطني تفيد بوجود الطائرات المعدة للتهريب والمخبأة خلف البضاعة المصرح بها".

وأشار البيان إلى "إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة الجمارك لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

ر.إ

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