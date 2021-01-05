صادقون: هشام داود يعاني من “عقدة الوزير”

2021/01/05 | 12:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكدت كتلة صادقون النيابية , الثلاثاء , ان تصريحات هشام داود مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشان الشهيد قاسم سليماني مرفوضة وغير مقبولة, عادة تصريحه ناجم عن عقدة عدم تصويت مجلس النواب على تعينه وزيرا للثقافة .وقال عضو الكتلة النائب محمد البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تصريح مستشار رئيس الوزراء المدعو هاشم داود بشأن الشهيد قاسم سليماني مرفوضة وهي ناجمة عن عقدة نفسية يعاني منها بسبب عدم التصويت عليه لمنصب وزير الثقافة الذي فرض ترشيحه على الكاظمي من قبل الامريكان لكونه عميلا لهم ” .وأضاف ان “دخول وخروج الشهيد سليماني ابان معارك التحرير كان بتخويل من قبل حكومتي العبادي وعادل عبد المهدي”، مشيرا إلى أن “العبادي قد صرح بذلك وأشاد بدوره الكبير والبارز في معارك التحرير ” .وأوضح البلداوي، ان “مستشار الكاظمي هو اخر من يتكلم عن السيادة”، مخطابا إياه بالقول: “لقد كنت تعيش أيام معارك التحرير متسكعا في شوارع وحانات باريس بينما كان الشهيدان سليماني والمهندس كانوا يفترشان التراب مع المقاتلين”.



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