العمليات المشتركة تنوه لطلعات جوية وضربات مدفعية استعدادا لعيد الجيش

2021/01/05 | 12:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، تنويها ً لطلعات جوية وضربات مدفعية استعدادا لعيد الجيش العراقي، في ذكرى تأسيسه المئوية.وقالت القيادة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إنه ” في أطار الاستعدادات التي تجريها قواتنا المسلحة للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي البطل، تود قيادة العمليات المشتركة ان تبين للمواطنين الكرام ان …

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