المالية النيابية: لا استقطاع في رواتب الموظفين للشهر الحالي

2021/01/05 | 12:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية عدم استقطاع رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني الحالي، مشيرة الى أن الرواتب ستوزع وفق قانون الادارة المالية 1/12.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح خاص لـPUKmedia: لايحق للحكومة بأي شكل من الأشكال تطبيق الاستقطاعات التي وضعتها في الموازنة الاتحادية للعام 2021 إلا بعد المصادقة على القانون من قبل مجلس النواب.

واضاف: أن رواتب الموظفين حددثت وفقا لقانون وهذا القانون يحتاج الى تشريع قانون آخر لتعديله وليس بقرار حكومي وراتب هذا الشهر ستوزع وفق قانون الادارة المالية 1/12 كما حصل في رواتب الاشهر الماضية لحين إقرار الموازنة.

واشار الى ان مجلس النواب ربما سيقوم بتعديل النصوص الموجودة في مشروع قانون الموازنة لذا لاتستطيع الحكومة تخقيض رواتب الموظفين الا بعد اقرار الموازنة وتحديد الصيغة النهائية لها.

PUKmedia خاص

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