التعليم تعلن استمرار التقديم على الدراسة المسائية في الجامعات

2021/01/05 | 12:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، استمرار التقديم على الدراسة المسائية، في الجامعات حتى الاربعاء المقبل.

وذكر بيان صدر عن الوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الثاني 2021) إنه (تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار التقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الموافق 2021/1/13".

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