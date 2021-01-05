منح 13 ألف عامل أجنبي إجازة عمل رسمية

2021/01/05 | 12:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبلغ عدد العمال الاجانب الذين منحتهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجازات عمل رسمية منذ منتصف العام الماضي وحتى الان 13 ألفا و206 عمال.وذكر مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض، في حديث صحفي ان “عدد العمال المشمولين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي بلغ 71 ألفا و763 عاملا محليا في بغداد ومحافظات …

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