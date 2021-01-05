وزير الخارجية الكويتي يعلن حل الازمة الخليجية مع قطر وفتح الحدود البرية والجوية

2021/01/05 | 12:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح أن السعودية ستعيد فتح أجوائها وحدودها البرية مع قطر .وقال الوزير في كلمة بثها التلفزيون الكويتي إنه “بناء على اقتراح (أمير الكويت) الشيخ نواف، فقد تم الاتفاق على فتح الاجواء والحدود … Readmore

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