برهم صالح يتحدث عن الانتخابات المبكرة: العراقيون بحاجة لضبط السلاح المنفلت

2021/01/05 | 12:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قال رئيس الجمهورية برهم صالح، إن العراقيين بحاجة لتعزيز الأجهزة الأمنية وضبط السلاح المنفلت، لافتًا إلى أن هناك من يريد أن يشغلهم بصراعات داخلية تستنزفهم وتهدد كيانهم.

وذكر صالح في كلمة ألقاها أثناء مشاركته في الحفل التأبيني لإحياء ذكرى اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس الذي تقيمه هيئة الحشد الشعبي، وتابعها "ألترا عراق"، أن "هناك حاجة لعقد سياسي جديد يمكّن العراقيين في بناء دولة بسيادة كاملة، يعالج الأخطاء المتراكمة التي أدت لتصدع منظومة الحكم القائم".

وأضاف، "ولن يتحقق ذلك من دون الإصلاحات ومعالجة مكامن الخلل، من أجل تغيير واقع العراقيين وتحقيق حياة كريمة تليق بهم".

وتابع، "هناك من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزفهم وتضعف وتهدد كيانهم، فلا يمكن الاستمرار والبلد مستباح والدولة منتهكة ومخترقة، ولن تستقيم أوضاع البلاد من دون أن يكون شعبه سيد نفسه بعيدًا عن أي وصاية أو تدخل خارجي".

وأضاف، "العراق المستقل ذو السيادة الكاملة هو قرار وإرادة تلتزم بمرجعية الدولة والدستور، وهو ركن أساسي لمنظومة إقليمية قائمة على احترام حق الشعوب ونبذ الصراعات، ولا يمكن القبول أن يكون البلد ساحة صراع الآخرين أو منطلقًا للعدوان على أحد".

وتابع، "العراقيون واجهوا أعتى هجمة إرهابية، واستطاعوا بصمودهم وبسالة القوات المسلحة من الجيش والبيشمركة والحشد الشعبي والعشائري ومكافحة الإرهاب وقوات الداخلية،..



فالانتصار على داعش، وبمباركة الفتوى الجهادية للسيستاني التي كان لها الدور المعنوي الكبير في تحقيق الانتصار".

وأكد صالح، أن "العراق أمام تحديات جسمية واستحقاقات مهمة؛ أبرزها الانتخابات المبكرة النزيهة، بعيدًا عن التزوير أو التلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم، والشروع في الإصلاحات وتعزيز الأجهزة الأمنية وضبط السلاح المنفلت".

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