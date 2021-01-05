ارتفاع أسهم قطر بعد فتح الحدود ودبي تواصل المكاسب

2021/01/05 | 12:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الأسهم القطرية ارتفاعا قويا في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بفضل انفراجة بالخلاف الدبلوماسي في الخليج القائم منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام، بينما صعدت بورصة دبي للجلسة الثالثة في ظل نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات.

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