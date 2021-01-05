2021/01/05 | 12:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشف مصدر عراقي مقرب من حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء،إن الكاظمي جمد عمل مستشاره لشؤون الحوار الوطني هشام داود الذي تطاول في حديث عبر هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي الفارسية، على قائد فيلق القدس الإيراني القائد الشهيد الجنرال قاسم سليماني وقال المصدر لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الكاظمي أبلغ الليلة الماضية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب تصريحاته الاخيره ..



الكاظمي يجمد عمل مستشاره المركز الخبري الوطني.

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