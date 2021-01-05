اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني

2021/01/05 | 12:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أوعزت وزارة المالية، الثلاثاء (5 كانون الأول 2021)، لإطلاق رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن “المالية أوزعت بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الثاني من العام 2021”.

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