2021/01/05 | 12:47 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 5 يناير 2021 | 12:47 مساءً

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مصرف الرشيد يباشر بفتح ابوابه ويدعو زبائنه لمراجعة فروعه لاستلام الفوائد

اعلن مصرف الرشيد اليوم الثلاثاء عن استئناف العمل وفتح ابواب المصرف لاستقبال الزبائن وذكر بيان للمصرف , عن المباشرة باحتساب الفوائد لحسابات الودائع كافة ".



ودعا مصرف الرشيد, زبائنه الى مراجعة الفروع لغرض استلامها مبينا ان المصرف وفي وقت سابق اعلن عن منح فوائد لحسابات التوفير والودائع الثابتة بإنواعها

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