2021/01/05 | 12:49 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي اللواء الطيار شهاب جاهد أن جماهير فريق القوة الجوية ستبقى الشريان النابض والرقم الـ(12) الذي وقف ويقف مع ناديه في السراء والضراء ،لافتا الى انه لامكان لـ (بعض) المغرضين ومنهم الاعلاميون المأجورون الذين يسعون لايقاف انجازات النادي التي بدأت تجني ثمارها.

وأضاف قائد القوة الجوية قائلا “نثمن ونقدر وقوف جماهير الصقور الوفية والهيئة العامة التي تعمل وتقف خلف الهيئة الادارية لانجاح مسيرة النادي على جميع الاصعدة والتي تكللت بنجاح كبير في اول خطوة وهي استرجاع ارض الحبيبية الـمكونة من (49) دونما الى عائدية النادي وهذا الامر لايعجب البعض ممن كانوا يعتاشون على أموال النادي بغير ذي حق والذين يدعون حبهم للنادي لكنهم بالاحرى لايمثلونه لا من قريب ولا من بعيد وهمهم الاول والاخير هو التربح على حساب النادي لمصالح ذاتية والتي ولت الى غير رجعة في ظل رجال تعمل ليل نهار لتواجد هذا الاسم الكبير بين مصاف الاندية المتقدمة على صعيد الوطن العربي وحتى العالمي”.

وبين أن “هذه الاسماء انكشفت امام الجميع ولامكان لهم بالنادي في ظل السياسة الجديدة لادارته الحالية رغم الضغوطات التي تعرضنا لها، لكن هدفنا رفع شأن النادي ليصبح في مصاف الفرق المتطورة على الرغم من استلامنا النادي وهو مدان بمبلغ خمسة مليارات دينار”.

وعن العقد المبرم مع شركة الاضواء طمأن اللواء شهاب جاهد جمهور القوة الجوية قائلا: انه بامكاننا فسخ العقد ولا توجد أية التزامات مالية تجاه ذلك في حال كانت هناك فقرات تضر بسمعة النادي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد القوة الجوية : جمهور الصقور شريان نابض لجميع فرق النادي 7 SKY TV.

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