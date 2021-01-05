العمليات المشتركة : قطعاتنا ستقوم باطلاق احدى وعشرين اطلاقة مدفع احتفاءا بالذكرى المئوية الاولى لتاسيس الجيش

2021/01/05 | 12:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة العمليات المشتركة عن ان

القطعات العسكرية ستقوم باطلاق احدى

وعشرين اطلاقة مدفع احتفاءا بالذكرى

المئوية الاولى لتاسيس الجيش .

وذكرت في بيان انه : في أطار الاستعدادات

التي تجريها قواتنا المس

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