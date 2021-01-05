وفاة الشاعر العراقي الفريد سمعان في عمان عن 93 عاما

2021/01/05 | 12:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي اليوم الثلاثاء 5/1/2021 الشاعر

العراقي ألفريد سمعان، عن عمر ناهز 93

عاما.

ونعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب

في العراق الفقيد ببيان حصلت وكالة

نون عليه "ينعى الاتحاد العام للأدباء

والكتّاب في

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