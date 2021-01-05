صلاة استسقاء في سامراء+ بيان

2021/01/05 | 12:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى عدد من المواطنين في قضاء سامراء،

صلاة الاستسقاء، بسبب تأخر هطول

الأمطار، وذلك استجابة لدعوة من الوقف

السني.

وقالت مديرية الوقف في بيان صحفي تابعته

وكالة نون اليوم (5 كانون الثاني 2021): إنه

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