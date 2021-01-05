تظاهرات احتجاجية للأساتذة الجامعيين والخريجين في البصرة وذي قار (صور)

2021/01/05 | 12:53 - المصدر: NRT عربية

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تظاهرات الخريجين بذي قار

فوتو: ارشيف

منذ 13 دقیقة

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تظاهر عدد من الأساتذة الجامعيين في محافظة البصرة، الثلاثاء، أمام مجمع كليات باب الزبير لرفض استقطاع رواتبهم في الموازنة الجديدة، فيما خرج العشرات من خريجي كليات الادارة والاقتصاد في ذي قار بتظاهرات احتجاجية في ساحة الحبوبي وسط الناصرية.

وقال عدد من الأساتذة في تصريحات صحفية، اليوم، 5 كانون الثاني 2021، ان "الاستاذ الجامعي يقوم بصرف مبالغ مالية لانشاء البحوث العلمية وما يحتاجه من وسائل تعليمية في عمله خاصة فضلا عن بعضهم يسكنون بمنازل مستأجرة"، وأضافوا ان "قرارات الحكومة الاخيرة استهدفت قوت المواطن وخفضت من واردته" مؤكدين استمرارهم بالتظاهر والاعتصام حتى تحقيق المطالب.



وكانت الدعوة الى التظاهر والاعتصام انطلقت من المقر العام لنقابة الاكاديميين وتمت تلبيتها في العديد من المحافظات، وفي حال لم تستجب الحكومة العراقية لمطالب الاكاديميين فسيكون الاضراب عن العمل هو الحل الوحيد امامهم، بحسب مصادر.

وفي ذي قار جدد العشرات من خريجي كليات الادارة والاقتصاد تظاهراتهم الاحتجاجية في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية للمطالبة بتوفير فرص العمل من درجات الحذف والاستحداث في الدوائر الحكومية المنقولة الصلاحيات.



وقال المتحدث باسم الخريجين حسين الزيدي، انهم "يطالبون رئيس الوزراء ورئيس خلية الازمة في المحافظة قاسم الاعرجي، بايجاد الحلول لمشكلتهم في توفير الدرجات الوظيفية ضمن موازنة العام الحالي 2021".

وحذرالزيدي، من التصعيد ونصب الخيام في الساحة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

ر.إ

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