اقليم كوردستان..ارتفاع كبير بنسبة الشفاء من الاصابة بكورونا

2021/01/05 | 12:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 103764 حالة اصابة، 36359 في اربيل و29979 في السليمانية، و34328 في دهوك و3098 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 74136 حالة، 26470 في اربيل و21350 في السليمانية و23368 في دهوك و2948 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 3397 حالة، 910 منها في اربيل و1658 في السليمانية و686 في دهوك، و143 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 26231 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 8979 في اربيل و6971 في السليمانية و10274 في دهوك و7 في حلبجة.

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