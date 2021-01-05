أستقرار اسعار النفط

2021/01/05 | 12:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار النفط تقريبا، اليوم الثلاثاء، قبل محادثات متعثرة بين منتجين كبار بشأن تغييرات محتملة في إنتاج فبراير شباط من المقرر أن تُستأنف في وقت لاحق يوم الثلاثاء بينما تتواصل المخاوف بشأن الطلب على الوقود في ظل إجراءات عزل عام جديدة لمكافحة كوفيد-19.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس آذار ستة سنتات أو ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 51.03 دولار، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير شباط 47.63 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار سنت.

وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن واحد بالمئة يوم الاثنين بعد أن أخفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في الاتفاق على تعديلات على إنتاج النفط في فبراير شباط.

وتعارض السعودية ضخ المزيد من الخام بسبب إجراءات العزل العام الجديدة بينما تقود روسيا دعوات لزيادة الإنتاج مشيرة إلى تعافي الطلب.

وستستأنف أوبك+ المحادثات في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

ودخلت إنجلترا في عزل عام جديد يوم الاثنين إذ ارتفعت الإصابات بكوفيد-19 عقب ظهور سلاسة أشد عدوى من فايروس كورونا.

وقالت فيتش سولوشنز "نمو الطلب في الأمد القريب يتعثر بسبب ارتفاع جديد في كوفيد-19 في أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط ومن المرجح أن يتجه لمزيد من الانخفاض على مدى عدة أشهر قادمة".

في الوقت ذاته، يقدم تنامي التوتر في الشرق الأوسط الدعم لأسعار النفط.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني يوم الاثنين ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج واعتقل أفراد طاقمها، في ظل نزاع بين طهران وسول توترا بخصوص أرصدة إيرانية مجمدة في بنوك كورية جنوبية بسبب العقوبات الأمريكية.

PUKmedia وكالات

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