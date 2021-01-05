التجارة: 648 مليار دينار تخصيصات البطاقة التموينية للعام الجاري

2021/01/05 | 12:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، تخصيص 648 مليار دينار من موازنة العام 2021 لتجهيز ثلاث مواد أساسية من البطاقة التموينية، مبيناً أن المواطن سيستلم أربع مواد رئيسية من مفردات البطاقة التموينية خلال العام الجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البطاقة التموينية مرتبطة بالتخصيصات المالية، لذلك عملية استقرار البطاقة التموينية، وأي استراتيجية جيدة تعتمدها الوزارة أو الحكومة مرتبطة بما يخصص للبطاقة التموينية من الأموال".

وأضاف أن "التخصيصات المالية للوزارة خلال العام الجاري هي 648 مليار دينار، لثلاث مواد أساسية هي السكر والزيت والرز، في حين توزع مادة الطحين من الحنطة المسوقة من الفلاحين ضمن الموسم التسويقي، أي أن المواطن سيستلم أربع مواد أساسية لست وجبات، باستثناء الطحين الذي قد يصل إلى 10 أو 11 وجبة في السنة".

وتابع حنون "أن المواطن سيستلم كامل حصته من مادة الطحين، في حين المفردات الباقية من السكر والرز والزيت، سيستلمها خلال 45 يوماً"، مشيراً إلى أن "مشكلة البطاقة التموينية في العام الماضي هي عدم وصول المبالغ إلى الوزارة، وبالتالي ما وصل للوزارة هو مقدار يكفي لأربع وجبات لأربعة أشهر، في حين أن المبالغ المتبقية هي أكثر من 159 مليار دينار".

وبين أن "نهاية العام الماضي وصلت إلى الوزارة ما يكفي لوجبتين من السكر والزيت والرز ،ولكن الوزارة لم تستطع التعاقد في حينها لتوفير المواد، لأن آليات التعاقد تحتاج إلى إعلان ومناقصة ويحتاج لوقت، ولذلك مع بداية العام الجديد 2021 ستستكمل المواد التي لم تجهز خلال العام الماضي".

وأوضح أن "الموازنة العامة خصصت بشكل واضح المبالغ المالية، لذلك نتمنى أن تصل للوزارة بشكل منتظم، للحفاظ على انسيابية تجهيز مفردات البطاقة التموينية بشكل منتظم من دون تذبذب، وتجنب ما حصل في العام الماضي".

وذكر أن "التسلسل البياني للبطاقة التموينية في أعوام 2006 و2007 و2008 و 2009 و2010 و2011 كانت المخصصات المالية للبطاقة التموينية تتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات دينار، لكن الآن تخصيصات البطاقة 648 مليون وهذا يعني أن التخصيصات هبطت لنسبة 10 بالمئة"، مؤكداً أن "البطاقة التموينية تعرضت لانتكاسة بسبب قلة التخصيصات المالية

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