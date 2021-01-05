قمة خليجية في السعودية بمشاركة أمير دولة قطر

2021/01/05 | 12:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعقد زعماء الدول الخليجية اليوم الثلاثاء القمة الخليجية الحادية والاربعين في منطقة العلا السياحية السعودية بعد سنوات من القطيعة أعقبت الأزمة الخليجية.

وستعقد هذه القمة بمشاركة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، فضلا على راعي المصالحة الخليجية أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم.

وتأتي هذه القمة الخليجية بعد وجهود كويتية لدفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى وضع حد لأزمة مستمرة منذ عام ألفين وسبعة عشر عندما قطعت كل من الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة علاقاتها بالدوحة.

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