الكهرباء تحدد المحافظات الأكثر تأثراً بأزمة الغاز الإيراني

2021/01/05 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، اليوم الثلاثاء، عن المحافظات العراقية الأكثر تأثراً بأزمة قطع الغاز الإيراني عن محطات توليد الكهرباء في المدن العراقية.

وقال موسى في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أزمة الغاز الإيراني أثرت بشكل كبير ومباشر على محافظة بغداد ومحافظات الفرات الأوسط، فيما تأثرت محافظات الجنوب والشمال بشكل أقل".

وأضاف، أن "هناك حقولاً وطنية تنتج الغاز في البصرة وحقول الأحدب والناصرية ساهمت في سد جزء كبير من النقص الحاصل في الغاز على خلاف بغداد ومحافظات الفرات الأوسط"، مبيناً أن "الأزمة في الجنوب أثرت بشكل بسيط".

وبين، أنه "حال استئناف ضخ الغاز الإيراني من جديد ستشهد المنظومة تحسن كبير في ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين".

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