الكاظمي يأمر يتجميد مستشاره هشام داوود وفتح تحقيق في تصريحاته الأخيرة

2021/01/05 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر حكومي مطلع، اليوم الثلاثاء (05 كانون الثاني 2021)، بإصدار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمراً بتجميد مستشاره هشام داوود، وفتح تحقيق حول تصريحاته الأخيرة، التي بُثت في مقابلة تلفزيونية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي أصدر أمراً بتجميد عمل المستشار في مكتب رئاسة الوزراء هشام داوود، وفتح تحقيق بالتصريحات الصحافية التي أدلى بها في مقابلة تلفزيونية، اجريت معه بشأن قائد فيلق القدس الايراني السابق قاسم سليماني".

ويوم أمس، أصدر هشام داوود، بياناً قال فيه: "ظهرت في وسائل الاعلام اخيراً مقابلة تلفزيونية لي في قناة بي بي سي البريطانية وعرفت فيها كمستشار لرئيس الوزراء واود توضيح التالي:

أولاً: المقابلة الصحفية كانت في نطاق فيلم تسجيلي ذي طابع تاريخي، وانها جرت قبل اكثر من شهرين من بثها.

ثانياً: تحدثت في هذا الفيلم بلغة حرة باعتباري باحثاً وأكاديمياً مختص في الشأن العراقي ولم اتحدث بصفة رسمية.

ثالثاً: إن ما ورد في حديثي ينطلق من كوني باحث استقيت معلوماتي من ابحاث اجريتها في السنوات السابقة وهي ليست بالضرورة معلومات حكومية.

وأضاف داوود: "على كل ذلك أود التأكيد على التزامي بمعايير الدولة الوطنية العراقية وخطابها الرسمي، وثوابتها، وان اي لبس او سوء فهم في هذا الموضوع لم يكن مقصودا".

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