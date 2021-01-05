المالية توعز بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين ’’المدني والعسكري’’ لشهر كانون الثاني

2021/01/05 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوعزت وزارة المالية، الثلاثاء (5 كانون الأول 2021)، لإطلاق رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إن "المالية أوزعت بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الثاني من العام 2021".

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