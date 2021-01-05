المالية توعز بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني

2021/01/05 | 13:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أوعزت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني 2021.

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